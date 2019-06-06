المتحدثة باسم خارجية قطر توضح طبيعة العلاقة مع إيران وعلى ماذا تقوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، طبيعة العلاقات التي تجمع بين بلدها وإيران، وذلك وسط الانتقادات التي وجهت للدوحة من قبل دول خليجية لتحفظها على البيان الختامي للقمم العربية شديد اللهجة صوب إيران.

جاء ذلك في مقابلة للخاطر عل قناة الجزيرة القطرية، حيث قالت: "علاقة دولة قطر بإيران هي علاقة قائمة على الحقائق، وهذه النقطة هي نقطة مهمة، هناك حقائق جغرافية لا يمكن أن نتجاوزها هناك حقيقة أننا نشترك معهم في أكبر حقل للغاز في العالم بأكمله، لا يمكن أن نتجاوز هذه الحقيقة.."

وتابعت الخاطر قائلة: "الحقيقة أن علاقاتنا مع إيران لا تختلف كثيرا عن علاقة عدد من دول الخليج منها عُمان ومنها دولة الكويت بل لا تختلف عن علاقة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال مع إيران، هناك مساحات مشتركة متعلقة بالجغرافيا وبعض المصالح المشتركة.."

وأضافت: "كذلك الشعب الإيراني شعب له تاريخ عريق بلا شك لكن هناك مساحات أيضا للاختلاف بيننا وبينهم قررنا لأن نتعامل معها بعقلانية في إطار القوانين الدولية ونحن ندعو لوجود حوار بناء بين الأطراف كلها من أجل حل المسائل العالقة وتبقى طبعا مساحات الاختلاف بيننا وبينهم موجودة."

ويذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اتصل الأربعاء، بالرئيس الإيراني حسن روحاني للتهنئة بعيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فيما وجه روحاني الشكر للشيخ تميم على موقف حكومته من القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين استضافهما الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكة.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أعلن، الأحد الماضي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن قطر تحفظت على البيانين اللذين صدرا، الخميس الماضي، عن القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، اللتين حضرهما رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر، لأنهما "أعدا دون استشارة الدول المشاركة، كما أنهما تضمنا بنودا لا تتفق مع السياسة الخارجية لقطر".