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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت السطات السعودية، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر عملة إخلاء أحد أفراد طاقم سفينة "سافيز" الإيرانية "المشبوهة" كانت تبحر جنوب البحر الأحمر.

الفيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق: "قيادة القوات المشتركة للتحالف ’تحالف دعم الشرعية في اليمن‘: إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان".

ويذكر أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن ، الثلاثاء، إخلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية (سافيز)، إلى مستشفى جازان، بعد تدهور حالته الصحية وبناء على طلب من بعثة طهران الدائمة لدى الأمم المتحدة، وفقا لتقرير سابق لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن السعودية تلقت طلبا من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عبر بعثتها الدائمة لدى المنظمة، وبناء على ذلك جاءت توجيهات من القيادة السعودية بإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة (إيراني الجنسية).