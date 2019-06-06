وزير الدولة السعودي لشؤون أفريقيا يوضح غاية بلاده في السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أحمد قطان، وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، إن استقرار السودان وأمنه هو الغاية لبلاده، مؤكدا على أن المملكة وشعبها "وقفوا وسيقفون مع السودان".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لقطان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ان قيادة المملكة وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان، حتى يستعيد أمنه واستقراره، وندعو الأشقاء في السودان، بمختلف مكوناتهم الى تغليب منطق الحكمة والحوار، وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار".

وتابع قائلا: "نؤكد على اهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية ونأمل ان يصل السودانيون عبر الحوار الى ما يجمع كلمتهم، ويلم شملهم ليقفوا صفاً واحداً في وجه كل من لا يريد خيراً بالسودان.. ان استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، و لن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان الى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية ، التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار".

ويذكر أن أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، أكدت في بيان لها، الأربعاء، استمرار العصيان المدني الذي كانت قد دعت له منذ يومين في أعقاب فض الاعتصام السلمي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم والذي أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 100 شخص، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مشكلة من الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام.