ترامب: قادة إيران أكبر داعمي الإرهاب بلا منازع.. ومستعد للحوار

باريس، فرنسا (CNN)-- نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، وجود خلاف بينه وبين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إيران، ووصف ترامب قادة إيران بأنهم "أكبر داعمي الإرهاب بلا منازع"، على حد تعبيره.

وقال ترامب، خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي على هامش إحياء الذكرى 75 لإنزال النورماندي (نقطة البداية لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية)، إنه ليس لديه خلافات مع ماكرون بشأن إيران، مضيفا أن لديهما الهدف نفسه وهو منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

لكن ترامب لم يتطرق إلى خلافاتهم في تحقيق هذا الهدف، إذ أن ماكرون مؤيد قوي للاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب العام الماضي.

وأضاف ترامب: "دعونا نرى ما يحدث مع إيران"، واصفا قادتها بأنهم "أبطال الإرهاب بلا منازع". وتابع بالقول: "إنهم يقومون بعمل سيئ للغاية... إنهم يفشلون كدولة ولا أريدهم أن يفشلوا كدولة. يمكننا أن نغير ذلك بسرعة كبيرة".

وأعرب ترامب مجددا عن استعداده للحوار مع إيران إذا كانت إيران ترغب في ذلك، قائلا: "إذا أرادت إيران أن تتحدث سنتحدث".

ودخل ماكرون على حديث ترامب، قائلا إنه يعتقد "أننا نشاركه نفس الهدف". وأضاف: "لقد كانت لدينا أداة حتى عام 2025"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وتابع بالقول: "لكننا نريد المضي قدما".