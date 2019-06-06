نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر دبلوماسي، في تصريح لـCNN، أن الإمارات والمملكة العربية والسعودية سوف تقدم لأعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، نتائج التحقيق في "الهجوم التخريبي"، الذي استهدف 4 ناقلات نفط في الخليج.

وفي 12 مايو/ آيار الماضي، أعلنت الإمارات عن تعرض 4 سفن (إماراتية ونرويجية وسعوديتين)، في مياهها الاقتصادية لـ"هجوم تخريبي".

00:45 شاهد آثار "الهجوم التخريبي" الذي استهدف 4 سفن قرب الإمارات

وحملت الولايات المتحدة "إيران ووكلاءها" مسؤولية الهجوم على ناقلات النفط الأربعة لكنها لم تقدم دليلا على ذلك.

وجاء الهجوم وسط تصاعد للتوتر بين واشنطن وطهران وبالتزامن مع إرسال الولايات المتحدة لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقاذفات "B-52" إلى الخليج.