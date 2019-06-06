الإمارات والسعودية والنرويج تقدم لأعضاء مجلس الأمن نتائج التحقيق في "الهجوم التخريبي"

الشرق الأوسط
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الإمارات والسعودية والنرويج تقدم لمجلس الأمن نتائج تحقيق "الهجوم التخريبي"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر دبلوماسي، في تصريح لـCNN، أن الإمارات والمملكة العربية والسعودية سوف تقدم لأعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، نتائج التحقيق في "الهجوم التخريبي"، الذي استهدف 4 ناقلات نفط في الخليج.

وفي 12 مايو/ آيار الماضي، أعلنت الإمارات عن تعرض 4 سفن (إماراتية ونرويجية وسعوديتين)، في مياهها الاقتصادية لـ"هجوم تخريبي".

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شاهد آثار "الهجوم التخريبي" الذي استهدف 4 سفن قرب الإمارات

وحملت الولايات المتحدة "إيران ووكلاءها" مسؤولية الهجوم على ناقلات النفط الأربعة لكنها لم تقدم دليلا على ذلك.

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وجاء الهجوم وسط تصاعد للتوتر بين واشنطن وطهران وبالتزامن مع إرسال الولايات المتحدة لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقاذفات "B-52" إلى الخليج.   

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