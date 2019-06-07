واشنطن تفرض عقوبات على البتروكيماويات الإيرانية.. وبومبيو: الضغط مستمر

كل ما قد تريد معرفته عن الحظر الأمريكي على النفط الإيراني

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت قطاع صناعة البتروكيماويات، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستحرم النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها في "زعزعة" الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها فرضت عقوبات جديدة على "أكبر شركة بتروكيماويات قابضة في إيران، و39 شركة بتروكيماويات تابعة ووكلاء بيع، بسبب مساهمة هذه الشركات في تمويل الحرس الثوري الإيراني"، الذي وضعته واشنطن على "قائمة الإرهاب".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إنه "باستهداف هذه الشبكة، نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم المالي للحرس الثوري لزعزعة استقرار الشرق الأوسط"، بحسب ما نقله بيان الوزارة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "الضغط الأقصى مستمر على إيران"، مشيرا إلى العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة فرضها على قطاع البتروكيماويات الإيراني. وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة ستحرم النظام الإيراني من الأموال التي يحتاجها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط".