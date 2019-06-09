"صفقة القرن".. من سيقود مستقبل الشرق الأوسط؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ناقش فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN قضية ورشة العمل المنتظرة في البحرين وما ينظر لها على أنه أول خطوة في كشف خطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية وما بات يُعرف بـ"صفقة القرن".

وقال المحلل والإعلامي السياسي، دان سينور: "قال لي مسؤول سني في دولة خليجية قبل عام: هناك مستقبل في الشرق الأوسط وهناك ماض، نريد أن نكون المستقبل، نحن بالعالم العربي السني ونحن نؤمن أن إسرائيل هي المستقبل.. أعتقد أن الطريقة التي تسير فيها الإدارة الأمريكية وبالتحديد جاريد كوشنر هي بإطار بالتطبيع التدريجي الناعم بين الحكومة الإسرائيلية والحكومات العربية عبر العالم العربي السني".

وتابع قائلا: "يمكن مناقشة إن كانت القيادة الفلسطينية مستقبلية أو من الماضي، سنمضي في هذه العملية وهم (القيادة الفلسطينية) يمكن أن يحضروا ويمكنهم عدم الحضور، الإدارة الأمريكية لا ترى أن هناك جوانب سلبية لذلك، إذا كانت هناك صور تصدر من البحرين نهاية يونيو لرياديين فلسطينيين وقادة إسرائيليين وعرب كلهم يجلسون ويتكلمون في ورشة عمل وتبث هذه الصور إلى مناطق مثل رام الله سينظر الفلسطينيون الشباب وسيقولون لماذا لسنا جزءا من هذا؟".

من جهتها قالت السياسية الفلسطينية، حنان عشراوي في البرنامج ذاته: "الإدارة الأمريكية الحالية تحاول مكافأة إسرائيل وتطبيع علاقاتها مع العالم العربي وفي الوقت ذاته المحافظة على الاحتلال، أي أحد لديه علم بالمحتوى التاريخي للمسائل الأساسية سيفهم أن لا قائد عربي مهما ظنوا أنه استبدادي من وجهة نظرهم سيقبل ضم القدس أو مفاوضات حقوق اللاجئين الفلسطينيين أو إبقاء الفلسطينيين تحت الاحتلال مهما حاولوا التطبيع مع إسرائيل.."