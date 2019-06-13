ماذا نعلم عن السفينتين بحادث خليج عُمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية ومقره البحرين، تلقيه لنداءات استغاثة صباح الخميس من سفينتين في خليج عُمان، لتتوالى الأنباء بعدها حول حوادث تعرضت لها سفينتان ناقلتان للنفط، وفيما يلي نستعرض لكم ما نعلمه عن السفينتين:

سفينة كوكوكا كورايجس:

- تحمل علم باناما

- تدار من قبل شركة BSM ومقرها سنغافورة

- تملكها شركة كوكوكا سانغيو ومقرها اليابان

- كانت تحمل مادة الإيثانول لحظة تعرضها للهجوم في طريقها إلى سنغافورة

- على متنها 21 بحارا أصيب أحدهم فقط

- كانت السفينة على بعد 70 ميلا بحريا عن ميناء الفجيرة و14 ميلا بحريا عن شواطئ إيران.

- تقول شركة BSM أن السفينة لا تزال في مكانها وليست مهددة بالغرق.

سفينة فرونت التاير

- تحمل علم جزر المارشال

- تديرها شركة إدارة بحرية دولية مقرها دبي

- تملكها شركة فرونتلاين ومقرها برمودا

- كانت تنقل نوعا من أنوا النفط الخام وفي طريقها إلى تايوان

- كان على متنها 23 بحارا تم إخلائهم جميعا دون إصابات.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان مصدر أن إحدى السفن غادرت ميناء في السعودية والأخرى ميناء في قطر قبل تعرضهما للحادث.