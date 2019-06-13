إيران عن السفينتين "المنكوبتين" بخليج عُمان: إحداها غادرت السعودية وأنقذنا 44 بحارا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انقذت الفرق الإيرانية إنقاذ 44 بحارا من طاقم ناقلتي النفط "المنكوبتين" بخليج عُمان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وأوضحت الوكالة نقلا على لسان مصدر: "الناقلة الأولى اصيبت في الساعة 8 و 50 دقيقة من صباح اليوم وعلى بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك"، مضيفا: "السفينة التي ترفع علم جزر مارشال كانت محملة بالإيثانول من ميناء إلروس في قطر متجهة الى تايوان، وتعرضت لحادث أدى الى نشوب حريق في منتصف السفينة".
وتابع المصدر: "23 من أفراد طاقم السفينة ألقوا بأنفسهم في المياه بعد الحادث، حيث تم انقاذهم ونقلهم إلى العوامة بالتنسيق من قبل مركز هرمزكان للبحث والإنقاذ".
وأردف: "بعد ساعة من حادث السفينة الأولى، تعرضت ناقلة اخرى في الساعة 9 و 50 دقيقة لحريق على مسافة 28 ميلا من جاسك، ناقلة النفط هذه كانت ترفع علم باناما ومتجهة من أحد الموانئ السعودية إلى سنغافورة، وتحمل شحنه من الميثانول".
وأضاف: "القى 21 من أفراد طاقم السفينة انفسهم في المياه بعد الحادث، وتم انقاذهم بالتنسيق مع مركز البحث والانقاذ البحري في هرمزكان".