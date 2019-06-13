ما حجم القوة الأمريكية المتوجهة للمنطقة كرسالة إلى إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين، إنه تلقى ندائي استغاثة في خليج عُمان، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وبالتحديد عند الساعة 6:12 والساعة 7:00.

ولفت الأسطول في البيان الذي وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه أن سفنا من البحرية الأمريكية موجودة في المنطقة وتقدم المساعدة.

من جهته قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن "تقارير الهجمات" على ناقلتي النفط اللتين لهما صلة باليابان يأتي في الوقت الذي يجتمع فيخ المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.

جاء ذلك في تغريدة لظريف قال فيها: "تقارير الهجوم على ناقلات نفط مرتبطتان باليابان وقعت حين كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلتقي اية الله خامنئي حوار مكثف وودي".

ويذكر أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلت على لسان مصدر أن فرق البحث تمكنت من إنقاذ 44 بحارا من السفينتين "المنكوبتين" لافتة إلى أن إحدى السفن غادرت السعودية في حين غادرت الأخرى قطر.