مصدر لـCNN: حريق شب بناقلة نفط خلال إبحارها عبر خليج عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الأسطول الخامس بالجيش الأمريكي لموقع CNN بالعربية، علمه بالتقارير التي تشير لحادث وقع في خليج عُمان، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقالت شركة شحن مقرها برمودا إن إحدى ناقلاتها تعرضت لحريق خلال إبحارها عبر خليج عمان، وفقا لمتحدث باسم الشرطة بتصريح لـCNN، "فرونت التاير" هي إحدى ناقلتي النفط المنخرطة في الحادثة ويتم التحقيق فيها، وفقا للشركة.

ولفت المتحدث باسم الشركة إلى أن سبب الحريق لا يزال غير واضح، وأن "كامل الطاقم تم إخلائه وهم في أمان".

وقالت مجموعة السلامة البحرية البريطانية، إنها تحقق في "حادث" في خليج عمان، بعد تقارير مهاجمة ناقلتي نفط، في حين قالت لجنة UKMTO لمشاركة معلومات السلامة الملاحية التابعة للبحرية الملكية البريطانية: "بريطانيا وشركاءها تقوم بالتحقيق في الوقت الحالي."

وحاولت CNN التواصل مع UKMTO للحصول على معلومات إضافية إلا أنها غير متوفرة في الوقت الحالي.