مصدر لـCNN: حادث خليج عُمان "مشابه كثيرا" لحادث الفجيرة بالإمارات

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مصدر مطلع على التحقيقات الجارية في الهجوم الذي استهدف أربع سفن في ميناء الفجيرة "يشبه إلى حد كبير" الحادث الأمني الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان، الخميس.

ورفض المصدر التعليق على سؤال حول إن كانت الحادثة في خليج عمان يعتبر "هجوما" إلا أنه لفت بالقول إن "الطريقة مشابهة إلى حد كبير".

وأكد الأسطول الخامس بالجيش الأمريكي لموقع CNN بالعربية، علمه بالتقارير التي تشير لحادث وقع في خليج عُمان، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقالت مجموعة السلامة البحرية البريطانية، إنها تحقق في "حادث" في خليج عمان، بعد تقارير مهاجمة ناقلتي نفط، في حين قالت لجنة UKMTO لمشاركة معلومات السلامة الملاحية التابعة للبحرية الملكية البريطانية: "بريطانيا وشركاءها تقوم بالتحقيق في الوقت الحالي."