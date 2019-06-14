واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر أمريكي مسؤول، في تصريحات لـCNN، أن زوارق إيرانية صغيرة تمنع القوارب القاطرة من سحب سفينة "Front Altair"، إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم، الخميس، في خليج عُمان.

وقال المصدر إن الإيرانيين يضعون زوارقهم بين القوارب القاطرة وسفينة "Front Altair"، التي كان من المقرر قطرها من موقع الحادث. وكان مصادر قالت لـCNN إن زورقا إيرانيا قام بمناورة أمام سفينة حربية أمريكية في محاولة لقطع الطريق أمامها بينما كانت في طريقها للاستجابة لنداء الاستغاثة من الناقلتين، لكن السفينة الأمريكية التفت من حوله.

وكانت البحرية الأمريكية نشرت مقطع فيديو قالت إنه "يُظهر قاربا إيرانيا يقترب من إحدى الناقلتين بعد الهجوم لإزالة لغما لاصقا، لم ينفجر، من هيكلها". واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ الهجوم على الناقلتين في خليج عُمان، وهو ما نفته طهران.

وقال الرئيس الأمريكي، الجمعة، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن الهجوم "نفذته إيران، وأنتم تعلمون أنهم فعلوا ذلك لأنكم شاهدتم القارب"، مضيفا: "لقد انكشف الأمر، كان ذلك قاربهم، كانوا هم، ولم يرغبوا في أن يتركوا دليلا خلفهم. أعتقد أنهم لم يعلموا أن لدينا أشياء يمكنها كشف ما يحدث في الظلام".