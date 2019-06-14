ترامب يحمل إيران مسؤولية هجوم خليج عُمان: لن نتعامل باستخفاف

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، اتهامات بلاده إلى إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، الخميس، مؤكدا أنه لن يتعامل مع الأمر بـ"استخفاف".

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عبر الهاتف، إن الهجوم على ناقلتي النفط "نفذته إيران، وأنتم تعلمون أنهم فعلوا ذلك لأنكم شاهدتم القارب"، مشيرا إلى مقطع فيديو نشرته البحرية الأمريكية وقالت إنه "يُظهر قاربا إيرانيا يقترب من إحدى الناقلتين بعد الهجوم لإزالة لغما لاصقا، لم ينفجر، من هيكلها".

وأضاف ترامب: "لقد انكشف الأمر، كان ذلك قاربهم، كانوا هم، ولم يرغبوا في أن يتركوا دليلا خلفهم. أعتقد أنهم لم يعلموا أن لدينا أشياء يمكنها كشف ما يحدث في الظلام".

وبسؤاله عما سيفعله مع إيران إثر ذلك الهجوم، لم يقدم ترامب إجابة محددة، لكنه قال: "لن نتعامل مع الأمر باستخفاف، هذا ما أستطيع أن أخبركم به".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أيضا اتهم إيران، الخميس، بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان. بينما نفت وزارة الخارجية الإيرانية تلك الاتهامات، وقالت الخارجية إن إيران تحافظ على أمن المضيق وأنقذت طاقم الناقلتين في أقصر وقت ممكن".

وكانت واشنطن حملت طهران ووكلائها أيضا مسؤولية الهجوم الذي استهدف 4 ناقلات نفط بالخليج في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو/ آيار الماضي، وهو الاتهام الذي نفته إيران أيضا.