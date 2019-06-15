نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—يطالب ادم ايرلي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق في البحرين، بلاده بتوجيه ضربات محددة ضد أهداف إيرانية، مؤكدا على أن الأخيرة تختبر أمريكا لترى إلى أين يمكنها الوصول.

جاء ذلك في مقابلة للسفير الأمريكي الأسبق مع CNN حيث قال: "لا أعتقد ان السؤال هو هل إيران مسؤولة؟ إيران تنكر ذلك ولا يوجد سبب لتصديقهم وآخرون يعتقدون أن هذه عملية مفبركة وهذا أمر سخيف، وثالثا، الجميع ينظر إلى هذه الأحداث الأخيرة على أنها تحدث لأول مرة، ولكن لدينا نمط سلوكي لإيران خلال السنوات الأربعين الماضية منذ العام 1979 عندما وصلت الثورة للسلطة بمهاجمة الأمريكيين وحلفائهم ولم يكن هناك رد أبدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.."

وأضاف: "نقطتي ببساطة هي أن إيران ستستمر في اختبارنا وترى إلى أي بعد يمكنها الذهاب مالم يكن هناك رد من قبلنا ومالم يضطروا لدفع ثمن وحتى الآن هذا لم يحدث وكنتيجة نرى الأعمال العدائية ليس فقط خلال الأشهر القليلة الماضية بل خلال السنوات الـ40 الماضية.."

وأردف: "الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى وعليها التصرف كذلك، لدينا القدرة على تنفيذ هجوم سريع ومحدد وبصورة فعالة ولا تملك ذلك أي دول أخرى، النقطة الثانية قدمنا التزاما للمحافظة على حرية الملاحة في ذلك الجزء من العالم وهذا التزام يتوجب علينا المحافظة عليه، وإلا فإن كلمتنا ستصبح بلا معنى، وثالثا إذا لم تضغط السعودية أو الإمارات أو البحرين على الزناد إلا أنهم يقدمون دعما لوجستيا ضخما للجيش الأمريكي سياسيا وماديا ونحن نتعامل كتحالف ولن تكون أمريكا وحدها".

وتابع: "الردع جزء مهم من الاستراتيجية، نعم يمكننا أن نجري تفاوضا وطريقا للأمام، ولكن إن كانت إيران تختبرنا وتتحدانا وتهددنا وتهدد حلفائنا والأمن والسلم الدوليين عبر تفجير ناقلات نفط في منطقة بالعالم يمر بها 30% من حجم الصادرات النفطية بالعالم فعلينا الرد لا يمكننا أن نكون خائفين من اتخاذ خطوات حاسمة في الدفاع عن مصالحنا.."