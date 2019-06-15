واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر أمريكي مسؤول، في تصريح لـCNN، أن طائرة أمريكية بدون طيار "درون" رصدت اقتراب زوارق إيرانية من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان، قبل وقوع الهجوم.

لكن المصدر لم يوضح إذا ما كانت الطائرة الأمريكية بدون طيار قد صورت الزوارق الإيرانية وهي تقوم بهجوم فعلي على الناقلتين.

وأضاف المصدر أن إيران الطائرة الأمريكية دون طيار من طراز "MQ-9 ريبر"، وأطلقت صاروخ أرض جو لكنها لم يصب الطائرة الأمريكية، وسقط الصاروخ في الماء.

وتابع المصدر بالقول إنه في الأيام السابقة للهجوم على ناقلتي النفط، تم إسقاط طائرة ريبر أمريكية بدون طيار في البحر الأحمر من قبل ما يعتقد أنه صاروخ إيراني أطلقه الحوثيون.

وكانت البحرية الأمريكية نشرت مقطع فيديو قالت إنه "يُظهر قاربا إيرانيا يقترب من إحدى الناقلتين بعد الهجوم لإزالة لغما لاصقا، لم ينفجر، من هيكلها". واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ الهجوم على الناقلتين في خليج عُمان، وهو ما نفته طهران.

وقال الرئيس الأمريكي، الجمعة، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن الهجوم "نفذته إيران، وأنتم تعلمون أنهم فعلوا ذلك لأنكم شاهدتم القارب"، مضيفا: "لقد انكشف الأمر، كان ذلك قاربهم، كانوا هم، ولم يرغبوا في أن يتركوا دليلا خلفهم. أعتقد أنهم لم يعلموا أن لدينا أشياء يمكنها كشف ما يحدث في الظلام".