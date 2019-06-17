التلفزيون المصري: وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكر التلفزيون المصري الرسمي، الإثنين، في نبأ عاجل أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، توفي خلال جلسة محاكمته في قضية "التخابر".

وقال التلفزيون إن مرسي طلب الكلمة خلال جلسة محاكمته وتحدث، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

وأضاف التلفزيون الرسمي أنه تم نقل جثمان مرسي إلى المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان مرسي يحاكم في عدة قضايا من بينها قضية "التخابر"، وذلك منذ الإطاحة بحكمه في 3 يوليو/ تموز عام 2013.