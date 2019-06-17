إيران ترد على اتهامات محمد بن سلمان: استمرار للنهج الخاطئ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن الاتهامات التي وجهها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إيران، في مقابلته مع صحيفة "الشرق الأوسط"، هي "استمرار للنهج الخاطئ".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن "ما جاء في تصريحات محمد بن سلمان، بشأن توجيه الاتهام إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول القضايا المختلفة، استمرار للنهج الخاطئ السابق والهروب من المشاكل الناجمة عن سياسات السعودية السقيمة في المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، وسط تصاعد التوتر في المنطقة مع إيران، إن "المملكة لا تريد حربا، ولكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية".

وحمل ولي العهد السعودي "النظام الإيران ووكلاءه في المنطقة" مسؤولية "الهجوم التخريبي" الذي استهدف 4 ناقلات نفط، منها ناقلتان سعوديتان، قرب ميناء الفجيرة بالمياه الاقتصادية لدولة الإمارات. واتهم ولي العهد السعودي النظام الإيراني بأنه "نظام توسعي يدعم الإرهاب وينشر القتل والدمار على مر العقود الماضية، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع".