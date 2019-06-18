موسكو، روسيا (CNN)-- وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الثلاثاء، قرار وزارة الدفاع الامريكية بإرسال قوات ومعدات إضافية إلى الشرق الأوسط، بأنه "استفزاز متعمد لإثارة الحرب" في المنطقة.

وقال ريابكوف للصحفيين، الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس، "صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في سوتشي في مايو الماضي أن الوجود العسكري لبلاده في منطقة الخليج لا يهدف إلى بدء الحرب، بل إلى منع الحرب"، "إذا كان هذا هو الحال، فعلى الولايات المتحدة الامتناع عن زيادة تعزيز قواتها هناك ومن الخطوات الأخرى التي تشمل دفع الحلفاء في أنحاء مختلفة من العالم لزيادة الضغط على إيران".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تنظر إلى توسيع القوات الأمريكية في المنطقة كـ"استفزاز متعمد لإثارة الحرب".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان من البنتاغون أن الجيش الأمريكي يعتزم إرسال 1000 جندي أمريكي إضافي ومزيد من المعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط وسط توترات مع إيران.