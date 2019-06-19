إيران ترفض الفيديو الأمريكي عن هجوم خليج عُمان.. وتستبعد وقوع حرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الأربعاء، الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية، لبلاده بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان، فيما توقع علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وممثل المرشد الأعلى، أنه لن تقع حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وحول الفيديو الذي نشرته البحرية الأمريكية وادعت أنه يظهر عناصر الحرس الثوري يزيلون لغما غير منفجر من إحدى الناقلتين، قال وزير الدفاع الإيراني إن "الاتهامات الموجهة ضد القوات المسلحة الإيرانية والفيلم الذي نشر بخصوص حادث السفن في الخليج كاذبة تماما وننفيها بقوة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف حاتمي أن "القوات المسلحة ومؤسسة الموانئ، كانتا من أوائل القوات التي هبت لإغاثة الناقلات بعد وقوع الحادث وأنقذت 23 بحارا من الناقلة الأولى". وأضاف أنه "عندما وصلت قواتنا للإغاثة إلى الناقلة الثانية، أعلن الطاقم أن أسطولا آخرا قد أنقذهم، مما يعني أن الأمريكيين وصلوا في وقت مبكرا إلى المنطقة التي يزعمون أن الفيلم قد تم تسجيله هناك".

من جانبه، رأي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أنه "لن تكون هناك حرب عسكرية مع أمريكا، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام ضد إيران، لأنه لا يوجد سبب لشن حرب"، وقال: "نشهد اليوم حربا اقتصادية من جانب أمريكا، تشنها سلطات واشنطن ضد الشعب الإيراني".

وأضاف شمخاني: ""يعتقدون أنهم سيركعون الشعب الإيراني بمثل هذه الأعمال، لكننا رأينا أن الشعب الإيراني وقف أمامهم". وتابع بالقول إن "الشعب الإيراني، سيحول وبعون الله، الحظر الأمريكي إلى فرصة".