الجبير لـCNN: لا نريد الحرب مع إيران لكن يجب وقف سلوكها العدواني

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في جزء من مقابلة مع CNN، الخميس، أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لا تريدان الحرب مع إيران.

وقال الجبير إن "الأمر يرجع حقًا للإيرانيين، لقد أوضحنا أن لا أحد يريد الحرب، لا نريد الحرب، الولايات المتحدة لا تريد الحرب، لقد أوضحنا أيضًا أن سلوك إيران العدواني يجب أن يتوقف".

وأضاف أن "تقويض حرية الملاحة في الخليج أمر غير مقبول، وتوفير الصواريخ البالستية لجماعات إرهابية مثل حزب الله والحوثيين أمر غير مقبول، ودعمها للإرهاب غير مقبول".

وأكد الجبير أن "تدخل إيران في شؤون دول أخرى في المنطقة غير مقبول". وقال: "لذلك إذا أرادت إيران أن تعامل كدولة طبيعية، فعليها أن تلتزم بذلك".