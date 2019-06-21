ترامب يبحث مع محمد بن سلمان "التهديد" الإيراني وضمان استقرار سوق النفط

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر الهاتف، "التهديد" الإيراني في المنطقة، ودور السعودية في ضمان استقرار سوق النفط.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن ترامب "تحدث اليوم مع ولي العهد السعودي"، مضيفا أن "الزعيمين ناقشا دور المملكة العربية السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط، كما ناقشا التهديد الإيراني المتصاعد".

وكان ترامب أكد، الجمعة، الأنباء التي ترددت عن أن الولايات المتحدة كانت ستوجه ضربة عسكرية لإيران بعدما أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار (درون)، الخميس، لكن جرى إلغائها، مرجعا ذلك إلى أن الضربة كانت ستسفر عن سقوط عشرات القتلى الإيرانيين، وأن الرد لم يكن مناسبا.

وقال ترامب، عبر حسابه على تويتر، إن الإيرانيين أسقطوا طائرة بدون طيار بدون طيار تحلق في المياه الدولية. لقد كنا متأهبين ومستعدين للثأر الليلة الماضية في 3 مواقع مختلفة، وعندما سألت: كم عدد الذين سيموتون؟ كانت الإجابة من جنرال 150 شخصا يا سيدي".

وأضاف: "قبل 10 دقائق من توجيه الضربة أوقفتها، لأنها لا تتناسب مع إسقاط بلا أحد على متنها. أنا لست في عجلة، جيشنا أعيد بناؤه، وجديد، وعلى استعداد للذهاب، وهو الأفضل في العالم إلى حد بعيد". وتابع ترامب بالقول إن العقوبات قاسية وأُضيف المزيد الليلة الماضية. لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية، ليس ضد الولايات المتحدة، وليس ضد العالم!".