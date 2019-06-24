دبي، الإمارات العربية المتحدة الأمريكية (CNN) – نفت الخارجية العُمانية ما تم تداوله إعلاميا حول نقلها رسالة من أمريكا إلى إيران، داعية جميع أطراف الأزمة إلى ضبط النفس.

وقالت الخارجية العُمانية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن لا صحة للأنباء التي تم تداولها حول نقلها رسالة من واشنطن إلى طهران حول حادثة إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية من قبل الحرس الثوري الإيراني الخميس.

ودعت مسقط الطرفين الأمريكي والإيراني إلى ضبط النفس في ظل التوتر المتصاعد بينهما وحل المسائل العالقة عبر الحوار.

يذكر أن عُمان لعبت دور الوساطة من أجل حل الأزمة بين واشنطن وطهران منذ أن بدأت أمريكا بحشد قواتها في الشرق الأوسط لردع إيران بعد فرض عقوبات قاسية على النظام الإيراني.