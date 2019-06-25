دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شكر الرئيس الإسرائيلي روفن ريفلين، الثلاثاء، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على التزامه بالسلام والاستقرار في العلاقات بين البلدين وعلى تعزيته له بوفاة زوجته.

وقال ريفلين في كلمة خلال الاحتفال بمرور 40 عاما على توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، إنه يشكر السيسي على التزامه بالسلام والاستقرار في العلاقة بين البلدين.

وعبر الرئيس الإسرائيلي عن شكره لنظيره المصري لتعزيته له بوفاة زوجته، كما أكد أن التعاون الأمني والتجاري بين البلدين يتنامى "بشكل ملحوظ"، وفقا لما ذكرته صفحة وزارة الخارجية لإسرائيلية على تويتر.

من جانبه، قال السفير المصري لدى إسرائيل إن العلاقات بين البلدين مستقرة وذات منفعة متبادلة وأكد أن بلاده ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل كأساس للاستقرار على المستوى الإقليمي.