أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عما إذا كان قد ناقش قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال اجتماع على وجبة الفطور مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدا أنه فعل ذلك، لكنه رفض التعليق على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول القضية.

فبعد أن رفض الإجابة على سؤال مراسل CNN، جيم أكوستا، حول ما إذا كان قد طرح القضية مع ولي العهد السعودي بشكل خاص، قال ترامب إنه طرح القضية مع الأمير محمد بن سلمان، عندما سأله صحفي آخر حول المسألة ذاتها.

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد ناقشت القضية معه"، واصفا عملية القتل بـ"الحادثة السيئة" وأردف قائلا: "لقد سألته عما جرى".

ورفض ترامب التعليق على ما أسفرت عنه تحقيقات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جول القضية مؤكدا أنه لا يستطيع التعليق على الأمور الاستخباراتية.