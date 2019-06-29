ترامب عن مقتل خاشقجي: لم يوجه أحد أصابع الاتهام لمحمد بن سلمان

مع تقرير المحققة الأممية.. أسئلة دون إجابات عن مقتل خاشقجي

الجبير: لم يكن هناك تفويض لقتل خاشقجي ولا نعرف مكان جثته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أنه "غاضب جدا" لمقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لترامب بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان، حيث قال: "أنا غاضب جدا وغير سعيد حول وقوع أمر كهذا (مقتل خاشقجي)"، لافتا إلى أنه "لم يوجه أحد أصابع الاتهام مباشرة" إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ولم يجب ترامب على سؤال الزميل جيم اكوستا لـCNN فيما إن فتح موضوع مقتل خاشقجي خلال لقائه مع الأمير، محمد بن سلمان، صباح السبت.

وأردف قائلا لأكوستا: "أنا اتوافق مع الجميع، عداكم أنتم (الصحفيين).. أنا اتوافق مع الرئيس بوتين واتوافق أيضا مع محمد (ولي العهد السعودي)".

ويذكر أن تصريحات ترامب تأتي بعد لقاء مع ولي العهد السعودي، السبت، حيث أجزل الثناء على الأخير مؤكدا على الإنجازات العديدة التي حققها واصفا تلك الإنجازات بـ"الثورة".