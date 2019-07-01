من "أصول إسلامية".. وزير الداخلية البريطاني يزور حائط المبكى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—زار وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، ما يُعرف بـ"حائط المبكى" في القدس، وفقا لصور نشرها صحفي إسرائيلي وأعادت وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرها عبر تويتر.

وأظهرت الصور التي نشرها الصحفي الإسرائيلي، شمعون أران، جاويد، وهو يزور الحائط مرتديا الـ"كيباه" (القبعة التي يرتديها اليهود).

ونشر تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد هو من أصل إسلامي زار حائط المبكى في أورشليم القدس في إطار زيارته لإسرائيل".

وتابع الصحفي الإسرائيلي قائلا في نفس التغريدة: "الوزير قال إن والده كان يؤمن بالتعايش بين اليهود والمسلمين وأضاف "نثمن للغاية التراث اليهودي""، على حد تعبيره.

بدوره نشر وزير الداخلية البريطاني تغريدة عبر صفحته الرسمي على موقع تويتر تضمنت صورة له مع الوزير الإسرائيلي جلعاد أردن، شكره فيها وأكد أن بريطانيا وإسرائيل يجمعهما رابط غير قابل للكسر.