دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى ديوان حاكم الشارقة، الثلاثاء، نجل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الشيخ خالد، الذي وافته المنية في بريطانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال ديوان حاكم الشارقة إن الأعلام في الإمارة ستنكس لمدة 3 أيام من يوم وصول جثمان الشيخ خالد والصلاة عليه.

ولم يذكر الديوان أو الوكالة الإماراتية أسباب وفاة الشيخ خالد، ثاني أبناء حاكم الشارقة.

يذكر أن الشيخ سلطان تولى منصب حاكم الشارقة في 25 يناير/كانون ثاني من عام 1072.