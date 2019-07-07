الخوذ البيضاء: مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في غارات جوية على إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قُتل ما لا يقل عن 15 شخصا غارات جوية على محافظة إدلب السورية الواقعة شمال غرب البلاد، وفقا لما ذكرته الخوذ البيضاء الأحد.

وقالت المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، هينريتا فور، في بيان: "معظم هؤلاء الذين خسروا حياتهم كانوا نازحين في الداخل، بعد أن أجبروا على مغادرة مناطقهم بسبب موجات عنف سابقة".

وأضافت فور في البيان: "140 طفلا على الأقل قتلوا في شمال غرب سوريا منذ بداية العام الجاري".

وشنت الطائرات التابعة للحكومة السورية المدعومة من روسيا 55 غارة جوية، واستهدفت مناطق متفرقة من إدلب بـ11 برميلا متفجرا، وفقا للخوذ البيضاء