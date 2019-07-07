هل كانت سوريا وجهة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن سوريا قد كانت وجهة لناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وذلك لأن سوريا لا تمتلك ميناء يمكنه استيعاب ناقلة عملاقة كهذه.

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي عقده الأحد، إن ناقلة النفط الإيرانية Grace 1 لم تكن في طريقها إلى سوريا قبل احتجازها.

وأضاف المسؤول الإيراني قائلا: "إنها ناقلة نفط عملاقة، ناقلة كبيرة جدا تستوعب مليوني برميل، ولأنها بهذا الحجم لا تستطيع عبور قناة السويس، لذلك كان عليها التوجه إلى مضيق جبل طارق".

وتابع عراقجي قائلا: "ما قالته الحكومة البريطانية غير دقيق، سوريا لم تكن الوجهة لأن سوريا والمصفاة التي ذكروها لا يمكنهما استقبال أو تفريغ حمولة ناقلة بهذا الحجم، هذه لم تكن وجهة ناقلتنا العملاقة".

وكانت قد استدهن طهران السفير البريطاني لديها للمرة الثانية وتتواصل عن كثب مع الحكومة البريطانية بشأن الناقلة المحتجزة.