الملك سلمان يصدر أمرا جديدا بشأن الحجاج الفلسطينيين.. فما هو؟

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نشر الأحد ، 07 يوليو / تموز 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي من تصفهم المملكة بـ"شهداء فلسطين"، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الملك على توجيهاته وأكد أن الوزارة ستعمل مع وكالاتها المختلفة لإنفاذ الأمر.

وأشار الوزير إلى أن المملكة ستعمل مع سفارتيها في مصر والأردن، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة ونقلهم عبر طائرات خاصة إلى الأراضي السعودية.

وسيصل عدد الحجاج الذين سيشملهم هذا الأمر إلى 17 ألف حاج وحاجة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.