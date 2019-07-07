الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية العُماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، وزير الخارجية لسلطنة عُمان، الأحد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، التي لفتت إلى أن وزيرها حمل تحيات سلطان عُمان، قابوس بن سعيد.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية عن اللقاء، مكتفيه بالقول: "الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، حيث نقل معاليه تحيات جلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/، وجرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونشرت وزارة الخارجية العمانية على صفحتها بتويتر: "استقبل فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، معالي الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليا. نقل معاليه خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الامن والاستقرار في المنطقة".

وفي تغريدة منفصلة، قالت الخارجية العمانية: "جلسة مباحثات رسمية في دمشق اليوم بين السلطنة والجمهورية العربية السورية.. ترأس الجانب العماني، معالي الوزير يوسف بن علوي، ومن الجانب السوري، معالي وليد المعلم وزير الخارجية.. تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة العربية الإقليمية."