باحث سعودي: هجوم "إخونجية" الكويت على المملكة ليس نزاعات فردية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الباحث السعودي، بدر العامر، إن مهاجمة من وصفهم بـ"الإخونجية" في الكويت على المملكة العربية السعودية "ليس نزاعات فردية" وأنه يوجه من قطر على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدات للعامر على صفحته بتويتر، حيث لفت فيما يتعلق بـ"أولويات الإخونجية في السعودية والكويت"، قائلا: "الإخونجي الكويتي أولويته في الكويت العمل السياسي الحزبي ولا يهمه الأخلاق والقيم بل صوتوا مع الاختلاط.. لأن هذا يحقق لهم السلطة والحضور.. في السعودية أولويته الحديث عن الترفيه لأن هذا يحقق له غايته في الإثارة والإفساد ويقوم بالوكالة عن ربعه وحزبه.."

وأردف: " الهجوم الذي تشنه ’حثالة‘ إخونجية ’كويتية‘ على السعودية ليس نزعات فردية بل توجه منظم يدار من دوحة الشر والفساد، يشترون كما يشترى أي مرتزق مشرد في أزقة لندن والسويد وتركيا.. هم مكشوفون وطريقهم مفضوح وخاصة حين يستشرفون بالقيم وهم أهل فساد منتشر.. إنه المال الحرام.."

وتابع قائلا: "بيع الضمائر، والنفاق، وادعاء الغيرة على الدين والقيم، وازدواج المعايير، والسكوت عن بواقع من يحبون مثل تميم واردوغان وفسادهم أعظم عند الله من حفلة غناء تقام في اي مكان في الأرض.. ولكن أهل الضلال يرون القذى في عيون الآخرين ولا يرون الجذع في عيونهم.."

وأضاف: "لا بد أن تعرف أن هؤلاء الذين يتاجرون علينا بالقيم لا يهمهم الدين ولا الفساد ولا القيم، هو ينفذ خطة موضوعة للتأثير بالداخل السعودية، ولو أعطي أحدهم 50 ألف دولار لتعرى ورقص مع ميناج بحماسة بالغة".