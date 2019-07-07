الإعلان عن موعد التوقيع على اتفاق المعارضة والمجلس العسكري في السودان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير في السودان أن التوقيع على الاتفاق السياسي لتشكيل مجلس سيادي يحكم البلاد خلال الفترة الممتدة لـ39 شهرا، سيتم في غضون أسبوع.

وقال قيادي في إعلان الحرية والتغيير لـCNN إن التوقيع على الاتفاق الذي توصلت له المعارضة المدنية مع المجلس العسكري سيتم في غضون أسبوع.

وكجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة، سيحكم المجلس العسكري البلاد لمدة 21 شهرا قبل أن تستلم المعارضة الحكم لمدة 18 شهرا.

وقال المتحدث باسم إعلان الحرية والتغيير في السودان، خالد بحر، لـCNN إن "الاتفاق لا يعبر عن طموحات الشعب السوداني الذي يطالب بأن تقود حكومة مدنية الفترة الانتقالية في البلاد، لكن هذه خطوة إلى الأمام".

وأكد بحر أن النظام السابق وضع عقبات أمام التوصل لاتفاق أفضل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن السودانيين سعداء بالتوصل إلى هذا الاتفاق.

وشدد المتحدث باسم التحالف على أن الضمانة الوحيدة لهذا الاتفاق هو نزاهة الطرفين والرغبة برؤية انتقال سلمي للسلطة للمدنيين.