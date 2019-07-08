دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وريس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التعاون الثنائي بشأن تطورات الأوضاع في سوريا وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما، الإثنين، وفقا للسفارة الروسية في إسرائيل.

وتطرق بوتين ونتنياهو إلى تطورات الأوضاع في سوريا بعد اجتماع مستشاري الأمن القومي لكل من موسكو وإسرائيل وواشنطن في 25 يونيو/حزيران الماضي.

ولم تكشف السفارة الروسية طبيعة النقاش الذي دار بين بوتين ونتنياهو جول سوريا، أو ما إذا كانا قد تطرقا للوجود الإيراني في هذا البلد، وهي نقطة الخلاف الرئيسية بينهما على هذا الصعيد.

وأكدت السفارة أن الرئيس الروسي طرح عدة قضايا تتعلق بالتجارة والاقتصاد والشؤون الإنسانية خلال الاتصال الهاتفي ودعا نتنياهو إلى زيارة موسكو العام المقبل.

يذكر أن روسيا تنسق مع إسرائيل لتجنب التصادم العسكري في سوريا وكذلك الحال مع أمريكا، لكن ما يختلفان عليه هو الوجود الإيراني في هذا البلد، والذي تقول إسرائيل إنه يشكل خطرا على أمنها بينما تنظر إليه موسكو على أنه "وجود شرعي" بناء على طلب من الحكومة السورية.