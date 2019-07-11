نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال فريد زكريا المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN إن الإيرانيين يحاولون الانتقام من احتجاز القوات البحرية البريطانية لناقلة نفط في جبل طارق، لافتا إلى أن هناك خطر كبير ناجم عن ارتفاع حدة التوتر في المنطقة.

جاء ذلك في مقابلة لزكريا مع الزميل اندرسون كوبر لـCNN حيث قال: "الإيرانيون يحاولون الانتقام لخطوة مشابهة بريطانية قبل فترة، ولكن القصة الحقيقية هنا أن هناك توتر يتصاعد بقوة على كل الواجهات تقريبا".

وأضاف: "منذ قرار الإدارة الأمريكية بتضييق الخناق على إيران وجعلت من شبه المستحيل على إيران بيع نفطها في السوق العالمية، دفع الإيرانيون إلى الزاوية ويحاولون استكشاف كيف يمكنهم استغلال المميزات التي يتمتعون بها في الخليج الفارسي.."

وتابع قائلا: "يحاولون (الإيرانيون) رفع حرارة المنطقة، ويبدو أن إدارة ترامب تريد ذلك وتريد وضع ضغوط جديدة ولكن من غير الواضح ما النهاية، فلا توجد هناك استراتيجيات للتفاوض ولا حلول دبلوماسية قدمت، وعليه فإن الخطر هنا هو أجواء متوترة بصورة عالية يرفض فيها الطرفان التراجع ومن السهل جدا رؤية احتمال وقوع خطأ في الحسابات مما قد يؤدي إلى وضع لا اعتقد أن إدارة ترامب تريدها، وهي الحرب.."