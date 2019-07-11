بريطانيا تعلق لـCNN على محاولة احتجاز إيران لناقلة نفط في الخليج

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—علقت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، على محاولة قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج، داعية السلطات الإيرانية لـ"الحد من التصعيد في المنطقة."

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في البيان لـCNN: "على خلاف القانون الدولي، حاولت 3 قطع بحرية إيرانية عرقلة مرور السفينة التجارية ’بريتش هيريتاج‘ بمضيق هرمز"، مضيفا أن "HMS Montrose (بارجة بريطانية) أجبرت للتموضع بين القطع البحرية الإيرانية ’Heritage‘ (ناقلة النفط الإيرانية) وأصدرت تحذيرا شفهيا للقطع الإيرانية التي استدارت مبتعدة".

وأكد المتحدث البريطاني قائلا: "نحن قلقون من هذا العمل ونستمر بحث السلطات الإيرانية للحد من التوتر في المنطقة".

ويذكر أن مسؤولان أمريكيان مطلعان على الوضع أكدا في تصريح لـCNN أن 5 قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة النفط الإيرانية وحاولت إجبارها للدخول إلى المياه الإقليمية الإيرانية قبل تدخل البارجة البريطانية التي كانت ترافقها من الخلف.