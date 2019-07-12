مسؤول بالناتو يعلق لـCNN على وصول أول شحنة صواريخ S-400 لتركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي أو ما يُعرف بـ"الناتو" على وصول أول شحنة من معدات منظومة صواريخ S-400 الروسية إلى تركيا، لافتا إلى التداعيات المحتملة لمثل هذه الخطوة.

وقال المسؤول في تصريح لـCNN: "يرجع الأمر للحلفاء لاتخاذ قرار ما المعدات العسكرية التي يريدون شرائها، إلا اننا قلقون من احتمالات تداعيات من قرار تركيا لحيازة منظومة S-400".

وتابع قائلا: "نرحب بعمل تركيا مع عدد من الحلفاء لتطوير أنظمة دفاع جوية طويلة المدى".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، وصول أول شحنة من المنظومة وسط الجدل الكبير الدائر بين واشنطن وأنقرة حول شراء الأخيرة لهذه المنظومة الروسية و"تعارضها" مع صفقة شراء تركيا لمقاتلات F-35 الأمريكية، وفقا لتصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين.