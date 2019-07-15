وزير خارجية إيران: إدارة ترامب معزولة في المجتمع الدولي

ظريف رداً على ترامب: سنقاوم أي عدوان ونحن لا نسعى للحرب

الحرس الثوري الإيراني.. مقاتلون من أجل الحرية أو إرهابيون؟

(CNN)-- صرّح وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، للصحفيين، الأحد، في نيويورك بأن "إدارة ترامب معزولة في المجتمع الدولي".

جاء ذلك قبل الجلسة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، إذ صرح ظريف لشبكة برس تي في وإعلاميين آخرين بأن الهيئات الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدانت "السياسات الأحادية للولايات المتحدة".

وأضاف جواد أن "الوقت قد حان لكي تبدأ الولايات المتحدة في العودة إلى الإجماع الدولي” ومشيراً إلى أنه “لا يمكننا تحقيق أهدافنا إلا من خلال تعددية الأطراف".