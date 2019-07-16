حصرياً.. CNN مع التحالف في اليمن: ما هي كلفة الحرب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" والذي تقوده المملكة العربية السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، مساء الاثنين، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما ميلسيا الحوثيين في اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وأوضح العقيد المالكي، في بيان للخارجية السعودية، أن "عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح".