أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستحرم تركيا من الحصول على طائرات "إف-35" بعد أن أبرمت أنقرة صفقة للحصول على منظومة "إس-400" الدفاعية الجوية الروسية.

وقال ترامب، الثلاثاء، متحدثا عن تركيا: "لأنهم يملكون منظومة صواريخ صنعت في روسيا، فهم محرومون من شراء أكثر من 100 طائرة، أود أن أقول إن شركة Lookheed ليست سعيدة، فهذا يعني خسارة الكثير من الوظائف، وبكل صدق، لطالما كانت علاقتنا جيدة جدا".

وتحسر الرئيس الأمريكي، الذي كان يتحدث من البيت الأبيض، على اتخاذ مثل هذا القرار، لكنه أشار إلى أن ذلك كان خطأ الإدارة السابقة والتي رفضت بيع صواريخ باتريوت لأنقرة.

وأضاف ترامب قائلا: "ما نقوله لتركيا الآن هو: لأنكم أجبرتم على شراء منظومة صواريخ أخرى، لن نبيعكم مقاتلات F-35"، وتابع قائلا: "إنه وضع صعب بالنسبة لهم وقد وُضعنا، الولايات المتحدة الأمريكية، في وضع صعب، ومع قول ذلك، نحن نعمل على تجاوز الأمر، وسنرى ما سيحدث، ولكن هذا ليس عادلا".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "لأنهم اشتروا صواريخ روسية، من غير المسموح لنا أن نبيعهم طائرة يبلغ ثمنها مليارات الدولارات، وهذه ليست وضعية عادلة".

ولم يتطرق ترامب للعقوبات الأمريكية على تركيا، والتي وضع على الطاولة بعد أن اشترت أنقرة منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية.