إيران: احتجزنا سفينة تحمل مليون لتر وقود مهرب

طهران، إيران (CNN)— احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني، الأحد، سفينة قالت إنها تحمل مليون لتر وقود مهرب وفقا لما أورده تلفزيون "بريس" الإيراني الحكومي، الذي لم يذكر أي تفاصيل عن اسم السفينة أو الجهة التي تملكها.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، الخميس، أن الحرس الثوري احتجز 12 شخصا هم طاقم السفينة، في الوقت الذي نقلت فيه الوكالة نفي الحرس الثوري احتجاز أي سفينة أخرى.

وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إنه لم يطلع على أي تقارير عن "أحداث الاختفاء الغامض" لناقلة نفط في الخليج وذلك عقب بروز تساؤلات في أروقة الاستخبارات الأمريكية عما إذا كان الحرس لثوري الإيراني قد أجبر ناقلة تملكها الإمارات على الدخول إلى المياه الإيرانية خلال نهاية الأسبوع.

من جهته نفى مصدر إماراتي ملكية بلاده لناقلة النفط التي يُعتقد أنها احتجزت من قبل الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها مضيق هرمز، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء، قائلا إن الناقلة "MT RIAH" ليست مملوكة من قبل الإمارات ولم يتم تشغيلها من أبوظبي، ولا تحمل إماراتيين ضمن طاقمها، مشيرا إلى أن الناقلة لم تطلق أي نداء استغاثة.