ترامب: نعمل مع بريطانيا فيما يخص سفينتها المحتجزة لدى إيران

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستعمل مع بريطانيا على ناقلتها للنفط المحتجزة لدى إيران، وأضاف ترامب أنه على علم بالتقارير التي تتحدث عن احتجاز ناقلة النفط البريطانية، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تتحدث عن ناقلة نفط أخرى.

وأوضح الرئيس ترامب، أن الولايات المتحدة ليس لديها الكثير من ناقلات النفط في المنطقة

وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تتناول اختطاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

وقال جاريت ماركيز المتحدث باسم مستشار الأمن القومي، في بيان "هذه هي المرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع على أن المملكة المتحدة كانت هدفًا للعنف المتصاعد من قبل النظام الإيراني"، وأضاف ماركيز "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا ضد سلوك إيران الخبيث".

وأعلت إيران، الاستيلاء على ناقلة النفط البريطانية، "ستينا إمبرو"، فيما أكدت الشركة مالكة السفينة التي يعمل على متنها 23 بحارًا انقطاع الاتصال بها، وأنها متجهة نحو المياه الإيرانية.