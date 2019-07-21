الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى القاهرة.. فما الأسباب؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – علقت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، السبت، كـ"إجراء احترازي من أجل إتاحة الفرصة لتقييم أكثر عمقا" للأوضاع، وذلك نتيجة للتصعيد الذي تشهده منطقة الخليج بين إيران وبريطانيا.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية إنها قررت تعليق رحلاتها إلى القاهرة كإجراء احترازي، تخوفا من هجمات إرهابية تستهدف الطيران المدني في ظل التوتر بين لندن وطهران بعد احتجاز ناقلة النفط البريطانية.

وأشارت الخطوط البريطانية إلى أن أمن وسلامة المسافرين يشكل أولوية بالنسبة لها مؤكدة أنها لن تسير رحلات إلى أي منطقة في العالم دون التأكد من أن الرحلة ستكون آمنة تماما.

وكانت قد نشرت وزارة الخارجية البريطانية، بيانا قدمت فيه نصائح للمسافرين إلى مصر وعبرت عن مخاوفها من عمليات إرهابية قد تستهدف الطيران المدني وطالبت باتخاذ إجراءات أمنية إضافية بشأن الرحلات المسيرة من مصر إلى بريطانيا.

وشملت نصائح الخارجية البريطانية لرعاياها في مصر، الابتعاد عن محافظة جنوب سيناء بسبب الاشتباكات بين قوات الجيش والمجموعات المسلحة، باستثناء منطقة شرم الشيخ، محذرة من زيارة مناطق أخرى في مصر.

قالت الوزارة إن 415 ألف بريطاني زاروا مصر خلال عام 2018، ووجهت تحذيرات للمسافرين إلى هذا البلد بالالتزام بضوابط السلامة والتعاون مع الجهات الحكومية المصرية من أجل أمنهم وسلامتهم، مجددة التحذير من هجمات إرهابية قد تستهدف المواقع الدينية والسياحية في مصر.