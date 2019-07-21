"تعليق الرحلات إلى القاهرة".. السفير البريطاني يقدم اعتذاره لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم سفير بريطانيا لدى مصر اعتذاره بسبب عدم إبلاغ السلطات المصرية مسبقا بالقرار الذي اتخذته شركة الخطوط الجوية البريطانية بتعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة لمدة 7 أيام، وذلك خلال لقائه بوزير الطيران المدني المصري، الأحد.

وخلال اللقاء، عبر الوزير المصري، يونس المصري، عن استيائه من القرار الأحادي الذي اتخذته الشركة البريطانية دون إبلاغ السلطات المصرية، كونه يمس أمن المطارات المصرية.

من جانبه، تقدم السفير البريطاني، جيفري آدامز، باعتذاره للوزير المصري لعدم إبلاغ الجهات المختصة المصرية بالقرار مسبقا.

وأشار آدامز إلى أن القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية في المطارات المصرية وخاصة بعد تطوير المنظومة الأمنية في جميع المطارات في مصر وهو الأمر الذي شهدت عليه لجان المرور الدولية ومن ضمنها لجنة المرور البريطانية.

وأكد الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة بين البلدين لحل هذه القضية بأسرع وقت، مشددين على عمق العلاقات والروابط التي تجمع البلدين ومواصلة التعاون فيما بينهما من أجل ضمن أمن وسلامة الركاب.

يذكر أن الخطوط الجوية البريطانية كانت قد اتخذت قرارا مفاجئا، السبت، بتعليق جميع رحلاتها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لمدة 7 أيام، كـ"إجراء احترازي من أجل فسح المجال أمام تقييم إضافي" للأوضاع الأمنية، وربطت القرار بالتوتر الذي تشهده المنطقة بين بريطانيا وإيران بسبب احتجاز ناقلة النفط البريطانية.