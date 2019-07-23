دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة الحوثيين اليمنيين، الثلاثاء، عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية العسكرية في منطقة عسير بطائرات بدون طيار (درونز)، بينما اتهم المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن الحوثيين باستهداف المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يسيطر عليها الحوثيون وقناة "المسيرة" عن المتحدث باسم القوات الموالية للحوثي قوله إن "سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية نفذ اليوم عملية واسعة بعدد من طائرات قاصف k2 باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير". وأضاف أنه تم استهداف "رادارات ومواقع عسكرية أخرى في القاعدة الجوية، والعملية أصابت أهدافها بدقة عالية".

من جانبه، قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير".

وأضاف المالكي أن "المحاولات العدائية الفاشلة للمليشيا الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه المليشيا في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".