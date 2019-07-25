واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على مشروع قانون، لفرض عقوبات على العائلة الملكية السعودية ومنع بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة.

وتوقع السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز ألا يسمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمرير مشروع القانون، وأن يستخدم حق النقض الرئاسي "الفيتو" ضد المشروع إذا أقره الكونغرس، لكن مينديز اعتبر أن مشروع القانون خطوة مهمة حتى إذا لم يتم تمريره. وما زال مشروع القانون يحتاج إلى موافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يصل إلى ترامب.

ويعد السيناتور مينينديز أحد أبرز أعضاء الكونغرس الذين يوجهون انتقادات لعلاقة ترامب مع السعودية، وحرب اليمن وأوضاع حقوق الإنسان بالمملكة، كما أنه يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال مينينديز إن دعم مشروعات القوانين في ظل الفيتو الرئاسي أمر صعب هذه الأيام، مضيفا: "لكن أعتقد أن عمل لجنة العلاقات الخارجية ومجلس الشيوخ، مثلما حدث مع مشروعات القوانين الخاصة ببيع الأسلحة للسعودية، يمثل رسالة مهمة".

وتابع السيناتور مينينديز بالقول: "انظروا إلى الإمارات العربية المتحدة التي تنسحب بالفعل من اليمن، هذا نتيجة عمل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ". جدير بالذكر أن الإمارات نفت سحب قواتها من اليمن بل سحب جزئي وإعادة نشر للقوات.