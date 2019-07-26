دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، حميد بعيدي نجاد، إن بلاده سمحت للسفارة الهندية بلقاء رعاياها من طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى طهران "ستينا إمبيرو"، مضيفا في تغريدة له على تويتر، الجمعة، أنه سيتم السماح أيضا لسفارات أخرى بلقاء رعاياها الخمسة الباقيين من طاقم السفينة.

وغرد السفير الإيراني، الجمعة، في حسابه على تويتر، "السفارة الهندية في طهران التقت برعاياها الـ18 من طاقم السفينة (ستينا إمبيرو)، وذكرت السفارة الهندية أنها وجدت الطاقم هادئًا للغاية بدون شعور بالذعر"، وأشار إلى أنه "يجري السماح بلقاء مماثل لباقي أفراد الطاقم الـ5 الآخرين مع سفارات بلادهم".

ويصل عدد طاقم السفينة البريطانية "ستينا إمبيرو" والتي احتجزتها السلطات الإيرانية قبل أسبوع، أثناء مرورها في مضيق هرمز في الخليج، إلى 23 شخصا، من بيهم 18 هنديًا، فيما أعلنت بريطانيا أنه لا يوجد بين طاقم السفينة أي من رعاياها.