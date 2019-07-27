بدء مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت في العاصمة التونسية مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، حيث تحمل سيارة عسكرية جثمان الرئيس التونسي ملفوف بعلم تونس من القصر الرئاسي في قرطاج إلى مسجد أنس بن مالك لأداء صلاة الجنازة عليه.

وانطلق الموكب الجنائزي المحاط بقادة الجيش التونسي وعزف الموسيقى العسكرية، من قصر قرطاج، ومن المقرر أن تمر الجنازة بأهم الشوارع الرئيسية في العاصمة تونس، وصولًا إلى المقبرة.

وسيشارك في الجنازة، بحسب ما نقلت تقارير محلية تونسية، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد القادر صالح، بالإضافة إلى زعماة وقادة عرب وأجانب.

ونُقل جثمان السبسي الذي توفي عن 92 عاماً، صباح الجمعة، من المستشفى العسكري في العاصمة تونس إلى قصر قرطاج بالضاحية الشماليّة، في سيّارة عسكريّة لُفَّت بعلم البلاد، في ظلّ حراسة عسكرية وأمنية.

ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من التونسيين في وداع رئيسهم الذي تزامنت وفاته مع الاحتفال بذكرى إعلان