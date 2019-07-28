قرقاش يتحدث لـCNN عن التصعيد الأمريكي ضد إيران وموقف بلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، على الهجوم الذي شنه مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بلاده والسعودية بسبب "التطبيع" مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "إساءته" لا تستحق الرد.

وكان قد أجرى أكطاي حوارا مع صحيفة الراية القطرية هاجم فيه، السبت، الإمارات والسعودية بسبب "التطبيع" مع إسرائيل واصفا الأمر بـ"الخيانة الكبرى".

وقال قرقاش تعليقا على حديث مستشار أردوغان: "تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الامارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد. كيف تدعي أنك تنهي عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟".

ولا تعيش العلاقات التركية مع الرياض وأبوظبي، فترات جيدة، إذ يختلف الطرفان على عدة قضايا رئيسية كان آخرها خلاف أنقرة مع السعودية على قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وعلى النقيض، تعد قطر من أبرز حلفاء تركيا، بينما تفرض عليها السعودية والإمارات ومصر والبحرين مقاطعة دبلوماسية واقتصادية منذ عام 2017.